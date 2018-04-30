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الوطن

المشرف على المتحف الكبير: طبقة "الفوم" منعت اختراق الحريق للمبنى

منذ 45 دقيقة
كتب: رامي مصطفى
المشرف على المتحف الكبير: طبقة "الفوم" منعت اختراق الحريق للمبنى

حريق المتحف الكبير

قال الدكتور مصطفى توفيق، المشرف العام على المتحف المصري الكبير، إن الجدران الخارجية لمبنى المتحف تحتوي على طبقة من "الفوم" العازلة، وهو ما منع امتداد الحريق إلى داخل المبنى.

وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع عبر قناة "دريم"، مع الإعلامي وائل الابراشي، أنه حتى الأدخنة الناتجة عن الحريق لم تخترق المبنى، مشيرًأ إلى أن ذلك ساهم في القيام بالزيارة الرسمية لوزير الخارجية الفرنسي إلى تمثال الملك رمسيس الثاني، بعد ساعتين فقط من اندلاع الحريق.

وأكد "توفيق"، أن التحرك الفوري من أجل إطفاء الحريق المُندلع جاء احترافيًا وإيجابيًا للغاية.

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