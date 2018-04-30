الشعراوي يعلن برنامج وزيرة التضامن الاجتماعي للدقهلية

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، عن برنامج زيارة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، للمحافظة، اليوم، والتي تبدأ بافتتاح وحدة علاج الإدمان للخط الساخن.

وقال الشعراوي، في بيان صحفي، إنه ستتم زيارة مركز القلب الفرحان لذوي الاحتياجات الخاصة التابع لجمعية الملاك ميخائيل، ويليها زيارة دار الفضل للرعاية الاجتماعية للأيتام.

وأضاف البيان، أن الوزيرة ستتفقد مستشفى الكبد التابع لجمعية رعاية مرضي الكبد في شربين، وتفتتح المعهد الفني الصحي للتمريض بجوار المستشفى.