اليوم.. أول جمعية عمومية لنقابة الموسيقيين منذ عام 2007

قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية، عقد الجمعية العمومية العادية لأول مرة منذ عام 2007، اليوم، حيث تناقش الجمعية جميع البنود الواردة في تقرير ميزانية المجلس.

وقال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إن قيمة الودائع التي تم ربطها وصلت إلى 8 ملايين جنيه مصري للمرة الأولى في تاريخ النقابة، كما قام مجلس الإدارة بزيادة المعاش للمرة الثالثة في عامين ليصل إلى 600 جنيه شهريا بدلا من450 جنيها.

وأضاف شاكر، أن مجلس نقابة الموسيقيين حقق خلال عام 2017 إيرادات قدرها 34 مليون و700 ألف جنيه، كما تم رفع مبلغ العلاج السنوي لأعضاء النقابة إلي 3 ملايين و800 ألف خلال العام، والمعاشات إلى 12 مليون و900 ألف جنيه.

كما أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات شفافية مجلس النقابة ونزاهته، فيما يخص كافة تعاملات المجلس الحالي المالية، معربا عن سعادته بتعاونهم معه في كل ما يخص مراجعة أمور النقابة.