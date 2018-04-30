تسجيل الدخول

الوطن

اليوم.. أول جمعية عمومية لنقابة الموسيقيين منذ عام 2007

منذ 39 دقيقة
كتب: محمود الرفاعى
اليوم.. أول جمعية عمومية لنقابة الموسيقيين منذ عام 2007

مجلس الموسيقيين

قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية، عقد الجمعية العمومية العادية لأول مرة منذ عام 2007، اليوم، حيث تناقش الجمعية جميع البنود الواردة في تقرير ميزانية المجلس.

وقال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إن قيمة الودائع التي تم ربطها وصلت إلى 8 ملايين جنيه مصري للمرة الأولى في تاريخ النقابة، كما قام مجلس الإدارة بزيادة المعاش للمرة الثالثة في عامين ليصل إلى 600 جنيه شهريا بدلا من450 جنيها.

وأضاف شاكر، أن مجلس نقابة الموسيقيين حقق خلال عام 2017 إيرادات قدرها 34 مليون و700 ألف جنيه، كما تم رفع مبلغ العلاج السنوي لأعضاء النقابة إلي 3 ملايين و800 ألف خلال العام، والمعاشات إلى 12 مليون و900 ألف جنيه.

كما أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات شفافية مجلس النقابة ونزاهته، فيما يخص كافة تعاملات المجلس الحالي المالية، معربا عن سعادته بتعاونهم معه في كل ما يخص مراجعة أمور النقابة.

أخبار متعلقة

بالصور| رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

بالصور| رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد
البورصة تطالب 3 شركات بإرسال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن قوائمها

البورصة تطالب 3 شركات بإرسال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن قوائمها
ننشر ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات علي الحساب الختامي للعام المالي 2014/2015

ننشر ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات علي الحساب الختامي للعام المالي 2014/2015
السيسي يؤكد لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أهمية مكافحة الفساد في كافة صوره

السيسي يؤكد لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أهمية مكافحة الفساد في كافة صوره

التعليقات

اتحاد الكرة يرفض اتهامات الأهلي

أحدث الأخبار

استقالة وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود من منصبها

استقالة وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود من منصبها

إبراهيم حجازي: المصريون يستقون معلوماتهم من "فيسبوك".. و"كله أكاذيب"

إبراهيم حجازي: المصريون يستقون معلوماتهم من "فيسبوك".. و"كله أكاذيب"

هبة عبدالغني طموحة وعنيدة في مسلسل هاني سلامة "بيت السحاب"

هبة عبدالغني طموحة وعنيدة في مسلسل هاني سلامة "بيت السحاب"

"المؤتمر الشعبي العربي" يهنئ "الوطن" بعيد ميلادها السادس

"المؤتمر الشعبي العربي" يهنئ "الوطن" بعيد ميلادها السادس

عشرات الآلاف يحتفلون بالليلة الختامية للعارف بالله أبو الحجاج الأقصري

عشرات الآلاف يحتفلون بالليلة الختامية للعارف بالله أبو الحجاج الأقصري

اختيارات الوطن

محمد يحيى يكتب: كل حاجة حلوة

محمد يحيى يكتب: كل حاجة حلوة

"دياب" ابتكر خلايا بديلة لطاقة الشمس: تكلفتها أقل وأتمنى تطبيقها بمصر

"دياب" ابتكر خلايا بديلة لطاقة الشمس: تكلفتها أقل وأتمنى تطبيقها بمصر

مصطفى رحومة يكتب: صحافة لها طعم

مصطفى رحومة يكتب: صحافة لها طعم

تعرف على مشروع "القدية" بعد وضع حجر الأساس: "ديزني لاند السعودية"

تعرف على مشروع "القدية" بعد وضع حجر الأساس: "ديزني لاند السعودية"

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

ساندويتشات مدعمة لطلبة المدارس: من مطعم واحد زيكم

الأكثر قراءة

عاجل