"اليوم الإفريقي" أمسية ثقافية للصحفيين الأفارقة بدورة "الأعلى للإعلام"

نظم اتحاد الصحفيين الأفارقة، بالتعاون مع مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس، أمسية ثقافية بعنوان "اليوم الإفريقي" بالدورة الحادية والخمسين للصحفيين الشبان الأفارقة، وذلك بإحدى قاعات دار المدرعات.

جاءت الأمسية، في إطار تدعيم وتنمية العلاقات الثقافية والاجتماعية بين مصر والدول الإفريقية المختلفة.

حضر الأمسية الثقافية كل من الدكتورة سامية عباس أمين عام اتحاد الصحفيين الأفارقة، والإذاعي ماهر عبدالعزيز المستشار بقطاع الأخبار، وعبدالله البقالي نقيب الصحفيين بالمملكة المغربية، إلى جانب مجموعة فريق عمل مركز التدريب والدراسات الإعلامية والقائمين على تنظيم فعاليات الدورة.

بدأت فعاليات اليوم الإفريقي بترحيب عباس بالمشاركين، وقالت إن "الثقافة الإفريقية قادرة على تحدي ثقافات العالم المختلفة، لما تملكه من ثراء في كافة النواحي الثقافية من فنون وموسيقى وآداب".

ومن جانبه رحب عبدالعزيز، بنقيب الصحفيين بالمملكة المغربية عبدالله البقالي، قائلا: "سعيد جدا أن أرحب بصديقي وأخي عبدالله، الذي تلقيت معه التدريب في الدورة الأولى عام 1992، وكنا ما زلنا في بدايات الطريق، وأنا وهو منذ التقينا نتذكر زملائنا في هذه الدورة التي عقدت منذ 26 عاما، وهم الآن في مناصب رفيعة في بلادهم، وأرجو منكم أن تنقلوا تحياتنا لهم مثل الوليد مصطفى"من السودان وهو الآن رئيس تحرير نشرات الأخبار بالتليفزيون السوداني، وايلونحا موانا بوتيه أشهر مذيع منوعات غنائية بالكونغو، وحسن فقيه من المغرب، وشكري بن حميدة من تونس".

وتحدث كل صحفي إفريقي مشارك بالحفل، بالحديث عن بلاده وموقعها على الخريطة في إفريقيا، وتعداد سكانها والديانات الموجودة بها واللغات واللهجات المستخدمة، وأهم مايميزها في مجال الزراعة والصناعة إلى جانب العملة المستخدمة بها.

واختتمت الأمسية الثقافية بكلمة للصحفيين المصريين المشاركين في الدورة، معبرين عن اعتزازهم لانتمائهم للقارة الإفريقية وسعادتهم بلقاء أشقائهم من كافة أنحاء القارة؛ لتبادل الخبرات الصحفية ولتوطيد العلاقات الاجتماعية، وتكوين الصداقات المختلفة وقاموا بتقديم عرض غنائي لبعض الأغاني، التي تعكس الترابط المصري الإفريقي باللغات المختلفة العربية والإنجليزية والفرنسية.