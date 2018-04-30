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الوطن

"المؤتمر الشعبي العربي" يهنئ "الوطن" بعيد ميلادها السادس

منذ 16 دقيقة
كتب: محمد عامر
"المؤتمر الشعبي العربي" يهنئ "الوطن" بعيد ميلادها السادس

الوطن

هنأ "المؤتمر الشعبي العربي"، جريدة الوطن المصرية، بعيد تأسيسها السادس، والذي وافق الأمس 29 أبريل، عندما صدر أول أعدادها عام 2012.

وتقدم المؤتمر الشعبي العربي، في بيان رسمي له، بأسمى آيات الشكر والتقدير للجريدة وجميع العاملين فيها بهذه المناسبة، على مواقفها الوطنية والعروبية، ووقوفها إلى جانب القضايا التي تشغل الأمة العربية بأكملها.

وتمنى حازم العبيدي، عضو المكتب الإعلامي للمؤتمر الشعبي العربي، للجريدة، مزيدا من التقدم في عامها المهني الجديد.

يذكر أن جريدة الوطن احتفلت بعيد ميلادها السادس، أمس، في ذكرى صدور اولى أعدادها في 29 أبريل 2012. 

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