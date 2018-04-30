"الخارجية": ننتظر موافقة السودان على اجتماع ثلاثي مقبل بشأن سد النهضة

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن السفير سامح شكري وزير الخارجية، أعلن موافقة مصر على الاقتراح الإثيوبي بعقد اجتماع على مستوى اللجنة الفنية، 4 مايو المقبل، موضحًا أن المفاوضات تهدف لإعادة المسار الفني في أزمة سد النهضة.

وأضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر النهاردة"، على قناة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامية رشا نبيل: "ننتظر موافقة السودان على انضمامها لاجتماع مصر وإثيوبيا المقبل"، موضحًا أن الوقت يمر وعدم إطلاق الدراسات حتى هذه اللحظة مصدر قلق لمصر بشأن السد.

وتابع: "إثيوبيا هي التي اقترحت عودة عقد اجتماعات اللجنة الفنية بشكل عاجل، ومصر وافقت على ذلك".