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الوطن

رئيس قليوب: أزمة القمامة مشكلة الأهالي وليست المدينة

منذ 22 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
رئيس قليوب: أزمة القمامة مشكلة الأهالي وليست المدينة

القمامة

قالت الدكتورة عزيزة السيد رئيسة مدينة قليوب بالقليوبية، إن الشكاوى المتكررة من تراكم القمامة ليست ذنب المدينة، لأن عمال النظافة بالمدينة يعملون ويزيلون القمامة يوميا، ولكن الأهالي هناك يرمون القمامة مرة أخرى بعد الإزالة، مطالبة الأهالي أن يحددوا الساعة المناسبة لهم التي يلقون فيها القمامة ليذهب العمال ويزيلونها.

وأضافت السيد، خلال مداخلة هاتفية لها لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المدينة سبقت وخصصت أماكن لإلقاء القمامة، ولكن الأهالي يلقون القمامة في أي مكان، ورؤساء الوحدات المحلية يمرون يوميا ويزيلون القمامة، ووعدت بإصلاح الرصيف الذي كسره اللودر.

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