بالصور| سفر 80 معتمرا تابعين لنقابة مهندسي كفر الشيخ للسعودية

أعلن المهندس باسم حجازي، رئيس لجنة الإعلام بنقابة المهندسين الفرعية بكفر الشيخ، مغادر الفوج الثاني من نقابة المهندسين الفرعية بكفر الشيخ لأداء مناسك العمرة اليوم الاثنين، وضم 44 معتمرا بالإضافة إلى 36 معتمرا بالفوج الأول، الذي غادر صباح الخميس الماضي، وجميعهم من أعضاء النقابة أو أسرهم من الدرجة الأولى.

وأضاف حجازي، أنه تم حجز الفنادق والمواصلات وترتيب أوقات آداء المعتمرين لمناسك العمرة والرعاية الصحية لهم، فيما أكد المهندس محمد ربيع، الأمين العام للنقابة، الحجز في أرقى الفنادق القريبة من الحرم، أخذا في الاعتبار تواجد كبار السن والسيدات بالأفواج، مضيفا أن هناك متابعة يومية من مجلس إدارة النقابة للمعتمرين من خلال التواصل مع السادة المشرفين لتذليل العقبات كافة أولا بأول.

وتابع، أنه يتواجد الفوجين في فندقين مختلفين على أن يتلقيا في المدينة المنورة واستكمال مناسك العمرة بفندق واحد، ومن المقرر أن يعود الفوجين يوم 10 مايو المقبل.