تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| سفر 80 معتمرا تابعين لنقابة مهندسي كفر الشيخ للسعودية

منذ 17 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| سفر 80 معتمرا تابعين لنقابة مهندسي كفر الشيخ للسعودية

سفر فوج من نقابة المهندسين للعمرة

أعلن المهندس باسم حجازي، رئيس لجنة الإعلام بنقابة المهندسين الفرعية بكفر الشيخ، مغادر الفوج الثاني من نقابة المهندسين الفرعية بكفر الشيخ لأداء مناسك العمرة اليوم الاثنين، وضم 44 معتمرا بالإضافة إلى 36 معتمرا بالفوج الأول، الذي غادر صباح الخميس الماضي، وجميعهم من أعضاء النقابة أو أسرهم من الدرجة الأولى.

وأضاف حجازي، أنه تم حجز الفنادق والمواصلات وترتيب أوقات آداء المعتمرين لمناسك العمرة والرعاية الصحية لهم، فيما أكد المهندس محمد ربيع، الأمين العام للنقابة، الحجز في أرقى الفنادق القريبة من الحرم، أخذا في الاعتبار تواجد كبار السن والسيدات بالأفواج، مضيفا أن هناك متابعة يومية من مجلس إدارة النقابة للمعتمرين من خلال التواصل مع السادة المشرفين لتذليل العقبات كافة أولا بأول.

وتابع، أنه يتواجد الفوجين في فندقين مختلفين على أن يتلقيا في المدينة المنورة واستكمال مناسك العمرة بفندق واحد، ومن المقرر أن يعود الفوجين يوم 10 مايو المقبل.

أخبار متعلقة

"مهندسين كفر الشيخ" تنظم دورة رمضانية بـ3 ألعاب لأعضائها

"مهندسين كفر الشيخ" تنظم دورة رمضانية بـ3 ألعاب لأعضائها
بدء انتخابات التجديد النصفي لـ"مهندسين كفر الشيخ" تحت إشراف قضائي

بدء انتخابات التجديد النصفي لـ"مهندسين كفر الشيخ" تحت إشراف قضائي
بالأسماء.. 25 مرشحا يخوضون انتخابات التجديد لـ"مهندسين كفر الشيخ"

بالأسماء.. 25 مرشحا يخوضون انتخابات التجديد لـ"مهندسين كفر الشيخ"
نقابة المهندسين بكفر الشيخ تعلن عن بدء الحجز لموسم الحج لعام 2018

نقابة المهندسين بكفر الشيخ تعلن عن بدء الحجز لموسم الحج لعام 2018

التعليقات

كواليس صفقة «مرتضى» وتركي آل الشيخ لحل أزمة «السعيد»

أحدث الأخبار

حبس المتهم بسرقة كيلو ذهب من منزل جواهرجي بـ"اطفيح"

حبس المتهم بسرقة كيلو ذهب من منزل جواهرجي بـ"اطفيح"

بدء التداول على سهم "سي آي كابيتال" في البورصة

بدء التداول على سهم "سي آي كابيتال" في البورصة

ستة صحفيين ضمن قتلى التفجير المزدوج بكابل

ستة صحفيين ضمن قتلى التفجير المزدوج بكابل

رئيس وزراء اليابان يزور الإمارات لتعزيز العلاقات بين البلدين

رئيس وزراء اليابان يزور الإمارات لتعزيز العلاقات بين البلدين

وزير النقل: مشروع قومي للحد من الحوادث.. و"سلامة نومك أمان لطريقك"

وزير النقل: مشروع قومي للحد من الحوادث.. و"سلامة نومك أمان لطريقك"

اختيارات الوطن

سائحة إيطالية تشترى فستان فرح على الطراز السيوى: اليدوى يكسب

سائحة إيطالية تشترى فستان فرح على الطراز السيوى: اليدوى يكسب

طبّال متجول يفشل فى مواجهة الـ«DJ»: «راحت عليكى يا طبلة»

طبّال متجول يفشل فى مواجهة الـ«DJ»: «راحت عليكى يا طبلة»

أزمات المتقدمين لـ«تكافل وكرامة»: «جارى البحث من سنة فاتت»

أزمات المتقدمين لـ«تكافل وكرامة»: «جارى البحث من سنة فاتت»

برامج رمضان تُنعش مهنة «المجاميع»: سقّف.. تاخد 300 جنيه ووجبة

برامج رمضان تُنعش مهنة «المجاميع»: سقّف.. تاخد 300 جنيه ووجبة

3 أصدقاء يلعبون كرة قدم فى محطة مترو الجيزة: «بتجرى فى دمنا»

3 أصدقاء يلعبون كرة قدم فى محطة مترو الجيزة: «بتجرى فى دمنا»

الأكثر قراءة

عاجل