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الوطن

وزير الخارجية: نعمل على توطيد العلاقات مع أوكرانيا في جميع المجالات

منذ 22 دقيقة
كتب: عزة عطية
وزير الخارجية: نعمل على توطيد العلاقات مع أوكرانيا في جميع المجالات

سامح شكري

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إننا "نعمل خلال الفترة المقبلة على توطيد العلاقات مع أوكرانيا في جميع المجالات"، مؤكدا أن مصر تبذل جهدا كبيرا من خلال رجال القوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب.

وأوضح شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني بافلو كليمكين، اليوم، أن اللقاء تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة، واتفقنا على زيادة وتيرة التواصل والاتصال بين البلدين ومراجعة الأطر القانونية التي تحكم العلاقة بين البلدين، موجها الشكر لنظيره الأوكراني، مؤكدا نية مصر تنمية العلاقات الثنائية.

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