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الوطن

رفع درجة الاستعداد بمدينة رأس غارب لمواجهة أخطار السيول المحتملة

منذ 13 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
رفع درجة الاستعداد بمدينة رأس غارب لمواجهة أخطار السيول المحتملة

رئيس المدينة يتفقد مخرات السيول

عقد اليوم اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة رأس غارب اجتماع تنسيقي مع جميع الجهات والإدارات بالمدينة، لرفع درجة الاستعداد لمواجهة أخطار السيول المحتملة.

وجرى تفعيل غرفة العمليات 24 ساعة للتواصل مع غرفة عمليات المحافظة  ومع جميع الجهات المشاركة تحسبا لأي ظروف طارئة، وبحضور مأمور قسم شرطة رأس غارب، وقسم الحماية بالمدينة، والتنسيق مع شركات البترول لسرعة إنتشار المعدات في أماكن التمركز الموضوعه، وجرى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لفتح المطابق في حالة سقوط أمطار، وتجهيز سيارات كسح المياه في حالة الحاجة إليها، والتنبيه على إدارة التموين بتوفير جميع المواد التموينية خلال الفترة القادمة، وهندسة كهرباء رأس غارب  واستعداد سيارات الإسعاف وتمركزها على مستوى الزعفرانه، ورأس غارب، وجبل الزيت، تحسبًا لأي طارىء، واستعدادات المستشفى المركزي واستدعاء الأطباء والأخصائيين لاستقبال وإسعاف أي حالة طارئه لا قدر الله ، والادارة التعليمية والشباب والرياضة والشئون الاجتماعية لتجهيز أماكن الإيواء.

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