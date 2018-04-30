قابيل: زيادة الصادرات المصرية لقبرص 81.5% و22.7% إلى اليونان

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات المصرية اليونانية القبرصية المشتركة تمثل نموذجا ناجحا للشراكة القائمة على تبادل المصالح المشتركة بين الدول الثلاث، مشيراً إلى أن التحركات السياسة المكثفة لرؤساء مصر واليونان وقبرص خلال المرحلة الحالية، تستهدف تعزيز العمل المشترك ونقل العلاقات السياسية والاقتصادية نحو آفاق جديدة ومستويات غير مسبوقة.

وقال، إن العلاقات التجارية بين مصر ودولتي قبرص واليونان، شهدت تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة الماضية، مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في الدول الثلاث، بما ينعكس إيجاباً على العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة.

وأوضح قابيل، أن الصادرات السلعية المصرية للسوق القبرصي حققت العام الماضى زيادة كبيرة بنسبة 81.5 % بقيمة 33 مليون يورو، مقارنة بـ18.2 مليون يورور عام 2016، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين بلغ العام الماضي 45 مليون يورو، منها 33 مليون يورو صادرات و12 مليون يورو واردات، محققاً فائضا بالميزان التجاري لصالح مصر بلغ 21 مليون يورو، مقارنة بفائض بلغ 5 مليون يورو عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 320%.

وأرجع وزير التجارة والصناعة الزيادة الكبيرة في الصادرات المصرية للسوق القبرصي العام الماضي، إلى ارتفاع صادرات عدد من القطاعات الصناعية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتضمنت الصادرات المصرية للسوق القبرصى منتجات الحديد والصلب الذي حقق طفرة غير مسبوقة بنسبة نمو بلغت 1066% مقارنة بعام 2016، كما حقق قطاع الأثاث نسبة نمو بلغت 500%، كما حققت صادرات الصناعات الغذائية المختلفة نسبة زيادة بلغت 272%، وحققت الأسماك نسبة زيادة قدرها 77%، وحققت منتجات البلاستيك نسبة زيادة بلغت 60%، والكابلات نسبة زيادة بلغت 56%، وأخيراً حققت الخضروات والفاكهة نسبة زيادة بلغت 30%.

وفيما يتعلق بحركة التجارة البينية بين مصر واليونان، قال إن حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر واليونان حقق 2017 نسبة زيادة قدرها 10%، مقارنة بعام 2016، وبلغ العام الماضي 350 مليون يورو مقارنة بـ319 مليون يورو عام 2016، مشيرا إلى أن الصادرات السلعية المصرية لأسواق اليونان حققت العام الماضي نسبة زيادة قدرها 22.7%، إذ بلغت 180.5 مليون يورو مقارنة بـ 147.7 مليون يورو في 2016.

وأضاف قابيل، أن عددا من بنود الصادرات المصرية للسوق اليوناني حققت زيادة مضطرده خلال عام 2017، تضمنت الأسمدة والبطاطس والحديد المدرفل والمنسوجات والزيتون والخضر المجمدة، مشيرا إلى أن أهم الواردات المصرية من اليونان تشمل الفاكهة والقمح والبلاستيك والزيوت وأدوات المائدة والمضخات.

وأوضح أن إجمالي الاستثمارات اليونانية في مصر تبلغ 155 مليون دولار في عدد 160 مشروعاً تعمل في مجالات الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والزراعة.