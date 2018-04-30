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الوطن

تجديد حبس مقاول 15 يوما لهروبه من أحكام قضائية في أوسيم

منذ 41 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
تجديد حبس مقاول 15 يوما لهروبه من أحكام قضائية في أوسيم

صورة ارشيفية

جددت نيابة أوسيم، حبس مقاول لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية ضبطه لهروبه من أحكام قضائية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وتمكنت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، من إلقاء القبض على (عبد. م. 60 عاما- مقاول)، لهروبه من 352 حكما قضائيا، نصب وتبديد، في كمين أمني بمنطقة أوسيم.

وأفادت التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بأن إجمالي الأحكام بلغت مدتها 391 سنة. وأقر المتهم بالأحكام الصادرة ضده.

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