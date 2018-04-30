"بانوراما".. مشروع تخرج جديد بـ"إعلام بني سويف"

انتهى عدد من طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف من اصدار العدد الأول لمجلة "بانوراما" وهو احد مشروعات تخرج الدفعة الجديدة من الكلية.

المجلة ضمت مجموعة من الحوارات والموضوعات الصحفية التي حررها الطلاب بأنفسهم، وتنوعت بين السياسية والفنية والرياضية بالإضافة إلى تسليط الضوء على اكبر مصنع لصناعة الاسمنت في الشرق الاوسط والذي يجري بنائه في بني سويف حيث قاموا بالتجول داخل المشروع وتصويره.

وفي الفن حاور طلاب المجلة الفنانتين آيتن عامر ومايا نصري للحديث عن اعمالهم الفنية التي طرحت مؤخراً بالإضافة، فيما رصدوا مشكلة عدد من عمال الاوقاف بالمحافظة الذين يواجهون مشكلة في اثبات طبيعة عملهم للجهات المعنية.

المجلة تترأس تحريرها الطالبة اسراء محمد، وسيتم مناقشتها مع لجنة تحكيم مشروعات تخرج قسم صحافة غداً الاربعاء بمقر الكلية.