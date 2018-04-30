بالصور| رئيس "بلطيم" يتابع أعمال تجميل كورنيش المدينة

تابع طلعت عبدالقادر، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة شرق، ورئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال التكاسى وحماية شاطئ البحيرة بالمصدات المائية بمشروع تجميل كورنيش مدينة بلطيم لمتابعة أعمال تكاسى المرحلة الثالثة بكورنيش المدينة، برفقة المهندس إيهاب المشالي، مهندس المشروع بشركة المقاولون العرب، ومهندسي ومشرفي المشروع .

أكد رئيس مركز ومدينة بلطيم، على أهمية استكمال حماية شاطئ البحيرة، والحد من الزحف على المحمية الطبيعية، والقضاء على العشوائيات، والهيش، والغابات المتناثرة بشكل كبير بالبحيرة، مع تجميل وتزين كورنيش المدينة بطول 5000 متر، بمراحل متتالية من الأعمال الإنشائية للكورنيش نفسه.