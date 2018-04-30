إصابة ضابط في حادث تصادم سيارته مع سيارة نقل بطريق الإسماعيلية

أصيب ضابط من قوة الإدارة العامة لميناء القاهرة الجوي، في حادث تصادم بين سيارته الملاكي وسيارة نقل أخرى توقفت أمامه فجأة على طريق الإسماعيلية الصحراوي بالكيلو 95 في الاتجاه القادم من الإسماعيلية إلى القاهرة.

وأثناء سير السيارة الملاكى "ى ق ص" قيادة الرائد محمد الدسوقي، 34 سنة من قوة الإدارة العامة لميناء القاهرة الجوى، فوجىء قائدها بالسيارة رقم 27308 نقل الغربية قيادة أشرف الخولي 38 سنة سائق، تتوقف أمامه فجأة، ولم يستطع الضابط السيطرة على السيارة ما أدى إلى اصطدامه بها من الخلف وانقلاب السيارة الثانية.

وأسفر الحادث عن إصابة الضابط، وتم نقله إلى مستشفى الإسماعيلية العام وحدوث تلفيات بالسيارة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، وتم رفع آثار الحطام وإخلاء الطريق من العوائق وعودة الحالة المرورية لطبيعتها.