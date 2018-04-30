السفير قطان: الكتاب السعودي في معرض ماليزيا نافذة على ثقافتنا

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود حسين قطان، إن النتاج الفكري قناة تواصل مع مختلف الثقافات ورسالة تتبادلها الشعوب لاستقراء المشهد الثقافي المحلي، واصفًا الكتاب بالنافذة المطلة على أنواع المعارف والأدبيات.

وعبر قطان في تصريح خلال حضوره افتتاح معرض ماليزيا الدولي للكتاب في نسخته الـ 37 في العاصمة كوالالمبور، عن امتنانه للحفاوة التي تلقتها سفارة المملكة والملحقية الثقافية والوفد السعودي المشارك في فعاليات المعرض، متمنيًا للجميع الاستمتاع بأجواء ثقافية مفعمة بالفائدة من خلال العناوين والإصدارات المعروضة والفعاليات الثقافية المصاحبة.

وقدم السفير شكره الجزيل للحكومة الماليزية والقائمين على المعرض باختيارالمملكة ضيف شرف في فعاليات معرض ماليزيا الدولي للكتاب.وكان عمدة كوالالمبور الحاج محمد أمين نور الدين، قد افتتح فعاليات معرض ماليزيا الدولي للكتاب في نسخته الحالية الجمعة الماضية بحضور السفير قطان، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة بماليزيا فواز العتيبي والملحق الثقافي السعودي الدكتور خالد آل مطلقوجاءت مشاركة المملكة عبر جناح أبرز عبر عناوينه الجانب الحضاري والثقافي والاجتماعي والفكري الذي وصلت إليه المملكة وما تستشرفهُ من مستقبل في ظل الرؤية الوطنية 2030، إلى جانب العديد من الفعاليات المصاحبة وعروض الحرف التقليدية.

ونوه عمدة "كوالالمبور" خلال جولته في جناح المملكة، بما تضمنته المشاركة وما حملته من جوانب فكرية وعلمية تعكس في مضامينها الحراك الثقافي الوطني،مقدرا للمملكة حضورها الدائم في المناسبات الفكرية والثقافية والعلمية التي تقيمها ماليزيا.