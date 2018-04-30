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الوطن

رئيس "النواب الليبي": "سلامة" أخبرني برغبة الليبيين في إجراء انتخابات

منذ 8 دقيقة
كتب: وكالات
رئيس "النواب الليبي": "سلامة" أخبرني برغبة الليبيين في إجراء انتخابات

عقيلة صالح

قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أمس، إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أخبره أن كل الاستطلاعات في ليبيا يرغب منها المواطنون بالتوجه للانتخابات، وفق ما نقل موقع "المتوسط" الليبي.

وأشار "صالح"، في حوار مع قناة "ليبيا روحها الوطن"، إلى وجود توجه دولي وأممي داعم للانتخابات في ليبيا كحل للأزمة، داعيا للإسراع في التوجه للانتخابات الرئاسية لكي يتم تجنيب ليبيا مزيد من الانقسام.

وأكد أن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة تأخروا في الوفاء بالتزاماتهما، موضحًا أنه يؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا قبل نهاية العام.

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