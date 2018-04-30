منظمة التجارة العالمية: دول الخليج تفرض رسوم وقائية على واردات الحديد

أصدرت منظمة التجارة العالمية، الإثنين، تعميماً حول فرض دول مجلس التعاون الخليجي، رسوما وقائية على واردات دول المجلس، من منتجات مسطحات الحديد الملونة، لمدة ثلاث سنوات، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وحسب التعميم الذي اطلعت الأناضول عليه، فإن دول الخليج ستفرض رسوم حماية قدرها 169 دولارا للطن، على واردات بعض منتجات الحديد والصلب اعتبارا من 15 مايو المقبل.

تستثنى الدول النامية من هذه الرسوم، إذ أنها تصدر أقل من 3 بالمائة بشكل فردي، وأقل من 9 بالمائة بشكل جماعي لدول مجلس التعاون الخليجي؛ وفق التعميم

والعام الماضي، أعلنت دول الخليج إمكانية فرض رسوم وقائية على وارداتها، إذا تعرض قطاع معين لضرر كبير، بما يتوافق مع معايير منظمة التجارة.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخميس الماضي، فرض رسوم وقائية نهائية على واردات دول المجلس، من منتجات مسطحات الحديد الملونة، لمدة ثلاث سنوات، يتم خلالها تحريرها تدريجياً.

يضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تعتمد على العائدات النفطية في تمويل إيرادات موازناتها، كلا من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عُمان. -