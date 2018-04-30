أرباح "الأهلي للتنمية" تتراجع 73% في 2017

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الأهلي للتنمية والاستثمار خلال2017، تراجع أرباحها بنسبة 73% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أنها حققت أرباحاً بلغت 10.11 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 37.5 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وزادت إيرادات الشركة خلال 2017 إلى 148.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 130.7 مليون جنيه في العام السابق له.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تحولت الشركة للربحية على أساس سنوي، وحققت أرباحاً بلغت 2 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 3.9 مليون جنيه في2016.