العاصفة الترابية تصل إدفو بأسوان

شهد مركز إدفو شمال محافظة أسوان منذ قليل، وصول عاصفة ترابية شديدة غطت سماء المركز، بينما تنتشر السحب والغيوم في كافة أرجاء المحافظة في مراكزها الـ5 أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو.

وأعلنت محافظة أسوان حالة الاستعداد تحسباً لأي طواري، خاصة في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار غزيرة، على محافظات مصر خلال الفترة القادمة مع وجود عاصفة ترابية.

على جانب متصل قرر اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان أمس، إنشاء مركز قيادة ميداني في موقع الحدث حالة سقوط سيول أو أمطار غزيرة، بقيادة مساعد المحافظ والمديرين المختصين لإدارة الموقف، لحين وصول المحافظ أو ما ينوب عنه للموقع من أجل تحقيق السيطرة، وتقليل الخسائر وبث الطمأنينة بين الأهالي.