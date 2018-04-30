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الوطن

وزير الزراعة يوافق على إنشاء وحدة شئون اجتماعية في جرجا

منذ 19 دقيقة
كتب: خالد الغويط
وزير الزراعة يوافق على إنشاء وحدة شئون اجتماعية في جرجا

الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، موافقة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، على طلب المحافظة بإقامة وحدة شئون اجتماعية على مساحة 100 متر مربع، وإقامة مكتب لتحفيظ القرآن على مساحة 250 متر مربع "تبرع أهالي" بناحية حوض الشيخ علي، رقم 5، ضمن القطعة 4، ناحية الحلافي بمركز جرجا.

وأشار إلى أن هذه الموافقة، جاءت، كون المشروع ضمن المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة، وينطبق عليها الشروط.

وقال عبد المنعم، إنه جار إنهاء إجراءات نقل الملكية، وكلف الوحدة المحلية بإزالة أية تعديات أو مخالفات محيطة بالمساحة المذكورة، مشيرا إلى أن المحافظة لا تألو جهدا في سبيل استكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع العام على المواطن السوهاجي، وتساهم بشكل كبير في دعم خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة من أجل تحقيق التنمية الشاملة.

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