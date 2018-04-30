إجراءات احترازية من كهرباء الأقصر تحسبا للتغيرات المناخية

قال المهندس حجاج عبده، وكيل وزارة الكهرباء ورئيس قطاع توزيعها بالأقصر، إنهم اتخذوا عددا من الإجراءات تحسبا للتغيرات المناخية التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بوجود موجة من الرياح الشديدة المحملة بالأتربة، يعقبها سقوط أمطار شديدة قد تصل إلى حد السيول.

وأضاف أنه تم مراجعة جميع مكونات الشبكة التي تقع في المناطق المحتمل تعرضها لأمطار غزيرة أو سيول، بشكل الدقيقة وإجراء الصيانة اللازمة لها.

وأوضح أنه تم عمل "تغذيات بالنظام الحلقي" بقدر الإمكان، للأماكن المحتمل تعرضها للكوارث والأزمات، وذلك لإمكانية عمل التغذيات البديلة للأحمال الحيوية "المخابز، عمليات المياه، المستشفيات وغيرها من المنشآت الحيوية".

وتابع أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان قطاع كهرباء توزيع الأقصر، وتشكيل غرفة عمليات فرعية بكل هندسة من هندسات القطاع وعددها 9، يتولاها رؤساء الهندسة لكل مركز بالمحافظة، وتشكيل غرفة طوارئ تضم أشخاصا مدربين، وعلى مستوى عال جدا، وسريعي التحرك، مكونة من "طاقم تشغيل وصيانة وإصلاح للأعطال، ومجهزة بالمعدات والمهمات"، لافتا إلى أنه تم تجهيز ووضع المعدات الموجودة بالقطاع على أهبة الاستعداد، تحسبا لوقوع أي كارثة.