بعد الموافقة على موازنتها.. "لجنة الاتصالات" تطالب الوزارة بخطة برامج

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة الدكتور نضال السعيد، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، على مشروع الموازنة العامة للدولة الخاصة، بالمعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية للعام المالي 2018/2019، والخطة لديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مطالبة إياهم بإعداد مؤشرات لقياس البرامج والأداء خلال أسبوعين وعرضها على اللجنة.

وأوصت اللجنة، تفعيل برامج التدريب من أجل التشغيل لتقديم فرص عمل حقيقية للخريجين من الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات، والمتابعة الدقيقة لتوحيد شركات مثلث التنمية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (القطاع الخاص – القطاع الحكومي – القطاع الأهلي) من خلال مسؤوليتهم الاجتماعية كل في مجال تخصصه من أجل المساهمة في رفع المعاناة عن الفئات والمناطق المهمشة والأولى بالرعاية باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من ـجل فرص عمل أفضل.

من جانبه، أكد الدكتور نضال السعيد، رئيس اللجنة، أن وزارة الاتصالات إحدى أهم الوزارات الرائدة التي تحقق نموا حقيقيا في مجالات استثمار تكنولوجيا المعلومات.

وفي سياق متصل، شهدت اجتماع اللجنة في أثناء مناقشة مشروع موازنة المعهد القومي للاتصالات اللاسلكية، مطالبات نيابية بزيادة إيرادات المعهد، حيث تسأل أكد النائب جون طلعت، وكيل اللجنة بأهمية العمل على زيادة إيرادات المعهد لا سيما أنه ثابت بقيمة 10 ملايين جنيه لعدة سنوات مالية، الأمر الذي علقت عليه ممثلة المالية بتأكيده أنهم طالبوا المعهد بالفعل بزيادة إيراداتهم من خلال زيادة رسوم الدورات التدريبة والأنشطة.

وقال النائب نضال السعيد، رئيس اللجنة، إن المعهد القومي يمكن أن يحقق إيرادات عالية من خلال الأنشطة التي يمكن أن يقدمها، وتدخل النائب جون طلعت ليؤكد: أن المقصود ليس زيادة رسوم الدورات التدريبة التي يتم منحها للخريجين إنما الممنوحة للشركات وغيرها.

وأكدت الدكتور إيمان عاشور، عميد المعهد، أن هناك أنشطة مجانية للمعهد لكن في المقابل هناك خدمات بمقابل أيضا، لافتة إلى أن قيمة الإيرادات متقاربة لا سيما أنها تأتي في إطار تنفيذ برامج محددة وبرتوكولات يتم تجديدها، قائلة: نشكر لتحقيق الإيرادات دون المساس بالأهداف القومية التي يستهدفها المعهد.