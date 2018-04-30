وزير التعليم: نبني مناهج تعليمية لـ12 سنة دراسية في مناخ صعب

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوضع الحالي للتعليم في مصر شديد الصعوبة، والتطوير بدأ من مستوى سيئ للغاية، مضيفا أن مشروع النظام الجديد الذي وضع لتفادي مشاكل التعليم التي يريد الجميع نسفها، وتحقيق ما نص عليه الدستور.

وأكد شوقي، أن الوزارة ليس لديها منتج جاهز لتطبيقه بنظام التعليم الجديد، ولكن يعمل في ظل مناخ صعب للغاية، كونه يبنى مناهج تعليمية لـ12 سنة دراسية.

أتى ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر صندوق دعم المشروعات التعليمية، لشرح ملامح النظام الجديد للتعليم "مرحلة رياض الأطفال".