نسرين أمين "نصابة" و"ممثلة" في دراما رمضان هذا العام

تخوض الفنانة نسرين أمين السباق الرمضاني المقبل بمسلسلين تعمل على تصويرهما حاليا، وهما "ممنوع الاقتراب أو التصوير" مع زينة، و"عزمي وأشجان" مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم، وتجسد في العمل الأول شخصية ممثلة تدعى "مهرة"، وفي الثاني تقدم شخصية نصابة تشارك حسن وإيمي عمليات النصب التي يقمن بها.

وقالت نسرين، في بيان صادر منها، إنها اختارت الظهور في دراما رمضان هذا العام من خلال شخصيتين مختلفتين تماماً الأولى جادة في "ممنوع الاقتراب أو التصوير" الذي يعتمد على الإثارة والتشويق، مؤكدة سعادتها بالتعاون مع زينة مجدداً في هذا العمل بعدما قدما سويًا مسلسل "أزمة نسب" في شهر رمضان قبل رمضان، ولفتت إلى أن كواليس التصوير مميزة للغاية بين كل فريق العمل.

وأضافت نسرين، أن الشخصية الثانية فهي كوميدية في "عزمي وأشجان" خصوصا وأن أحداث العمل تعتمد على الكوميديا، مشيرة إلى أن هناك كيميا تجمعها بحسن الرداد وإيمي سمير غانم بخاصة، وأنها قدمت معهما فيلم "زنقة ستات" وحقق نجاحا كبيرا، وأيضا ظهرت كضيفة شرف معهما في فيلم "عشان خارجين" متوقعة أن يحقق المسلسل نجاحا جيدا خلال شهر رمضان.

ويعرض لنسرين أمين حاليا مسلسل "الشارع اللي ورانا" على قناة cbc والذي يحقق نجاحات جيدة، ويشارك في بطولته درة، فاروق الفيشاوي، لبلبة، نهى عابدين، هند عبد الحليم، أحمد حاتم، إنجى أبو زيد، شيرين، وأحمد ماجد، وآخرين، تأليف حاتم حافظ، إخراج مجدى الهواري.