عاصفة ترابية شديدة تضرب أسوان وتوقف الحركة المرورية

ضربت محافظة أسوان، مساء اليوم، عاصفة ترابية شديدة أثرت على الرؤيا وحركة المواصلات داخل مراكز محافظة أسوان الـ5 "أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو"، وتوقفت الحركة المرورية على الطرق السريعة خاصة الصحراوية خاصة الغربية والجنوبية.

وأعلنت محافظة أسوان حالة الاستعداد تحسبا لأي طوارئ خاصة في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار غزيرة على محافظات مصر خلال الفترة القادمة مع وجود عاصفة ترابية.

على جانب متصل قرر اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، أمس، إنشاء مركز قيادة ميداني في موقع الحدث حالة سقوط سيول أو أمطار غزيرة بقيادة مساعد المحافظ والمديرين المختصين لإدارة الموقف لحين وصول المحافظ أو ما ينوب عنه للموقع من أجل تحقيق السيطرة وتقليل الخسائر وبث الطمأنينة بين الأهالي.