تسجيل الدخول

الوطن

بالفيديو| وصول السيسي ونظيريه القبرصي واليوناني لإطلاق "إحياء الجذور"

منذ 17 دقيقة
كتب: محمد متولي
بالفيديو| وصول السيسي ونظيريه القبرصي واليوناني لإطلاق "إحياء الجذور"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

نشرت قناة "إكسترا نيوز" فيديو للحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيريه القبرصي نيكوس اناستاسيادس واليوناني بروكوبيس بافلوبولوس إلى الإسكندرية لإطلاق مبادرة إحياء الجذور.

ووصل لمطار برج العرب صباح اليوم، وفدي الجاليات اليوناني والقبرصي في زيارة إلى الإسكندرية للمشاركة في فعاليات "أسبوع إحياء الجذور"، وتنظمه وزارة الهجرة، احتفاءً بمصر كملتقى للثقافات والحضارات، وتجمع للجاليات على مدار تاريخها.

ورحبت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بضيوف مصر، من الجالية اليونانية والقبرصية، الذين كانوا يعيشون بها وامتزجت حضارتهم بالحضارة المصرية القديمة، مشيرة إلى أن أسبوع "نوستوس، أو إحياء الجذور" يؤكد أن الحضارة تبني جسورًا بين الشعوب.

 

السيسي يطلق برنامج "العودة إلى الجذور"

بث مباشر| السيسي يطلق برنامج "العودة إلى الجذور"

بث مباشر| السيسي يطلق برنامج "العودة إلى الجذور"
عاجل| السيسي ونظيراه اليوناني والقبرصي يطلقون "العودة إلى الجذور"

عاجل| السيسي ونظيراه اليوناني والقبرصي يطلقون "العودة إلى الجذور"

التعليقات

كواليس صفقة «مرتضى» وتركي آل الشيخ لحل أزمة «السعيد»

أحدث الأخبار

الأنبا لوكاس يصلي في أبنوب ويزور مدارس الأحد

الأنبا لوكاس يصلي في أبنوب ويزور مدارس الأحد

شوقي: لا أعرف من سيتحمل ثمن "تابلت" الطلاب

شوقي: لا أعرف من سيتحمل ثمن "تابلت" الطلاب

غدا.. أبوبكر الجندي يتابع عمل غرفة عمليات إدارة الأزمات للأحوال الجوية

غدا.. أبوبكر الجندي يتابع عمل غرفة عمليات إدارة الأزمات للأحوال الجوية

بالصور| "تعليم كفر الشيخ" تشارك في ختام الأنشطة التربوية بإدارة شرق

بالصور| "تعليم كفر الشيخ" تشارك في ختام الأنشطة التربوية بإدارة شرق

"التنظيم والإدارة": الانتهاء من ميكنة خدمات المواطنين قبل 30 يونيو

"التنظيم والإدارة": الانتهاء من ميكنة خدمات المواطنين قبل 30 يونيو

اختيارات الوطن

الطقس في أسبوع.. "انخفاض الحرارة وسيول وحر وعاصفة ترابية"

الطقس في أسبوع.. "انخفاض الحرارة وسيول وحر وعاصفة ترابية"

محمد عاشور يكتب: حلم وإشارة ربانية

محمد عاشور يكتب: حلم وإشارة ربانية

على صالح يكتب: فى «الوطن» بدأ كل شىء

على صالح يكتب: فى «الوطن» بدأ كل شىء

سيد خميس يكتب: بالحب اتجمعنا

سيد خميس يكتب: بالحب اتجمعنا

الأكثر قراءة

عاجل