بالفيديو| وصول السيسي ونظيريه القبرصي واليوناني لإطلاق "إحياء الجذور"

نشرت قناة "إكسترا نيوز" فيديو للحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيريه القبرصي نيكوس اناستاسيادس واليوناني بروكوبيس بافلوبولوس إلى الإسكندرية لإطلاق مبادرة إحياء الجذور.

ووصل لمطار برج العرب صباح اليوم، وفدي الجاليات اليوناني والقبرصي في زيارة إلى الإسكندرية للمشاركة في فعاليات "أسبوع إحياء الجذور"، وتنظمه وزارة الهجرة، احتفاءً بمصر كملتقى للثقافات والحضارات، وتجمع للجاليات على مدار تاريخها.

ورحبت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بضيوف مصر، من الجالية اليونانية والقبرصية، الذين كانوا يعيشون بها وامتزجت حضارتهم بالحضارة المصرية القديمة، مشيرة إلى أن أسبوع "نوستوس، أو إحياء الجذور" يؤكد أن الحضارة تبني جسورًا بين الشعوب.