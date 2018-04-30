تجديد شبكة كهرباء دمياط بالكامل بتكلفة 20 مليون جنيه

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، عن تجديد شبكة كهرباء المحافظة بالكامل، وذلك من خلال إنشاء 3 كابلات أرضية جديدة بتكلفة 20 مليون جنيه.

وأوضح أنه سيتم إنشاء "2 مُغذِّي جديد" لتدعيم لوحة توزيع حي رابع، من محطات محولات شرق وغرب دمياط لهندسة شمال، بطول 8 آلاف متر جهد متوسط، وذلك لتستوعب الأحمال القائمة والمستقبلية حتى العام 2050، مشيرا إلى أنه أعمال التجديد، تأتي نظرا لتهالك الكابلات الحالية والتي تُجدَّد منذ عشرات السنين.

جاء ذلك، خلال اجتماع المحافظ مع المهندس إيهاب البغدادي مدير عام التحكم، والقائم بأعمال رئيس شركة كهرباء دمياط، والمهندس علي أبو رمضان مدير عام هندسات دمياط.