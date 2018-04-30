نائب: عمال مصر يحققون نهضة محمد علي في عهد السيسي

أكد النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة عين شمس، أن الرئيس السيسي أعطى العمال اهتمامًا كبيرًا ووصفهم بأنهم سواعد الأمة ولهم الفضل في تقدمها، وحققوا إنجازات تعد من باب الإعجاز والإنجاز، مؤكدًا أن البرلمان أيضا يكن كل احترام وتقدير لعمال مصر.

وأضاف الكومي في تصريحات، أن عمال مصر هم القاطرة التي ستقود الوطن للتقدم وهم الأمل والسواعد التي تعتمد عليهم الدولة من أجل بناء وطن ينافس الدول المتقدمة، لافتا إلى أن الدولة تعتمد عليهم، وكما استطاعوا تحقيق النهضة على مر العصور، فإن عمال مصر في عهد السيسي سيحققون نهضة لا تقل عن النهضة التي حدثت في العصور الوسطى على يد محمد على.

وأشاد نائب المصريين الأحرار بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال، الذي أكد خلالها علي أن العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق النهضة الشاملة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يعلم جيدًا حجم الصعوبات التي يواجها محدودي الدخل ومنهم عمال وعاملات مصر عقب تنفيذ الاجراءات الاقتصادية، وايضًا الشعب المصري يعي جيداً جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على الدولة المصرية بكامل مؤسساتها واستقرارها وأمنها في ظل وجود العديد من الصراعات بالمنطقة العربية.