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الوطن

رئيس "الأرصاد": أمطار خفيفة تبدأ الليلة وتصل حد السيول صباحا

منذ 45 دقيقة
كتب: أحمد عنتر
رئيس "الأرصاد": أمطار خفيفة تبدأ الليلة وتصل حد السيول صباحا

أحمد عبدالعال

كشف أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل ما هو متوقع للطقس الليلة وصباح الغد، مؤكدا أن اليوم شهد بداية عدم استقرار في الأحوال الجوية والذي كان مقررا بالأمس، لكن المنخفض حدث به "خلخلة".

وأضاف عبدالعال، خلال حواره ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن المنخفض سقط على الفرافرة وثارت عاصفة ترابية، ليتحرك شرقا إلى سلاسل جبال البحر الأحمر.

وقال إنه من المتوقع أن تبدأ أمطار خفيفة الليلة، وتشتد في منتصف الليل وقد تصل في الصباح إلى حد السيول، على المناطق التي تحرك فيها المنخفض ومحاطة بالجبال.

وأوضح عبدالعال، أن هناك فرق بين الأمطار الغزيرة والسيول فالسيول فقط بالأماكن المحاطة بالجبال، إذ تتجمع الأمطار الغزيرة على الجبال وتنهار إلى الأرض، فمهما كانت الأمطار غزيرة لا تسمى بسيول إلا في المناطق المحاطة بالجبال.

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