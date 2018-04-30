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الوطن

دمياط تقيم احتفالية ليلة النصف من شعبان

منذ 17 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
دمياط تقيم احتفالية ليلة النصف من شعبان

احتفالية ليلة النصف من شعبان

أقامت مديرية الأوقاف بمسجد البحر في مدينة دمياط، احتفالية ليلة النصف من شعبان، وذلك بحضور الشيخ محمد سلامة مدير عام الأوقاف، واللواء سامي حمودة سكرتير عام المحافظة نيابة عن المحافظ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلى المجتمع المدني والأزهر.

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتواشيح دينية.

وقال سلامة، في كلمته عن فضل ليلة النصف من شعبان، والتي ترفع فيها الأعمال إلى الله، والاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.

كما تحدث عن أهمية التمسك بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف السمحة، والأخلاق الحميدة التى دعانا إليها .

 

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