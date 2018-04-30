"سيسكو كونكت" يناقش استراتيجية مصر 2030 والإسراع بمنظومة التحول الرقمي

أعلنت شركة سيسكو العالمية، عن عودة فاعليات سيسكو كونكت، الحدث الأبرز في مجال التقنية، في مصر ليسلط الضوء على التغيرات الجذرية التي تحدثها حلول التحول الرقمي وذلك خلال الفترة من 2-3 مايو المقبل، ليجمع بين صناع القرار الإقليميين في مجال التقنية وقطاع الأعمال، ومناقشة الفرص والتحديات التي يطرحها العصر الرقمي.

وسيسلط هذا الحدث الضوء على كيفية مساهمة حلول سيسكو في دعم التحول الرقمي وتقدم الأعمال بمصر بما يتماشى مع استراتيجية ورؤية الحكومة المصرية 2030 نحو الإسراع بمنظومة التحول الرقمي.

ومن المقرر أن يطلع المشاركون على أحدث الابتكارات التكنولوجية في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي في مصر والتى ستقود أعمال الحكومات والشركات خلال الفترة المقبلة، خاصةً وأن التحول الرقمي بات من الضروريات لجميع المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية التي تسعى إلى تطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمستفيدين.

كما سيعرض سيسكو كونكت مصر 2018 كيفية إحداث التقنيات الرقمية تحولات أساسية في الحياة اليومية والتداعيات المترتبة على ذلك في طريقة حياتنا وعملنا وتعلمنا، وسيتضمن أحدث اتجاهات التقنية والحلول المقدمة من سيسكو، بما في ذلك ابتكار "الشبكة الحدسية" كأحدث حلول التواصل الشبكي القائمة على المقاصد والتي تمثل واحدة من أهم الإنجازات وأكثرها تأثيرًا في عالم الشبكات بإمكاناتها الفريدة للتعلّم والتكيّف والتطور، وسيوفر سيسكو كونكيت للمشاركين والحضور، من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ومجتمع تقنية المعلومات والاتصالات ومجتمع الأعمال فرصة التواصل وتبادل المعرفة مع خبراء سيسكو وحضور الجلسات الرئيسية وجلسات النقاش المثيرة للفكر حيث تركز محاور التحول الرقمي في الدولة.

وسيناقش المؤتمر أيضاً العوائق التي تعرقل عملية التحول الرقمي داخل المؤسسات والشركات إلى جانب حلول التكنولوچيا الأمنية للحد من مخاطر الهجمات الإلكترونية من خلال حلول سيسكو للأمن الإلكتروني. بالإضافة إلى مجالات مثل تحول مراكز البيانات وحلول مقدمي الخدمات حلول شبكات المؤسسات.