غدا.. الشباب والرياضة تنظم مهرجان "يوم إفريقيا" بمركز شباب الجزيرة

تنظم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المندوبية الدائمة للاتحاد الإفريقي بالقاهرة، احتفالية بيوم إفريقيا غدا الثلاثاء، بمركز شباب الجزيرة بمشاركة 150 شابا وفتاة من الطلاب الأفارقة الدارسين بمصر ومجموعة من شباب الجاليات الإفريقية وعدد من ممثلي الهيئات الأجنبية.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، أن الاحتفال يتضمن مهرجانا رياضيا يشمل مباريات في كرة القدم وكرة السلة وسباقات عدو ومسابقات ترفيهية.

واشار البيان إلى المؤسسة الإفريقية لمرضى الكبد، ستشارك في المهرجان بقافلة طبية لإجراء الكشف المجاني على المشاركين في الحفل من الأعضاء والزوار، والتنسيق فيما يخص توفير العلاج بشكل مستدام في حالة وجود مصابين.

وأكد البيان أن الاحتفالية تستهدف بناء شراكات بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الإفريقي للشباب، وتعميق التعاون بين الطرفين من خلال تنفيذ برامج مشتركة خلال الفترة المقبلة.