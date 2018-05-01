"الري": كّم الأمطار المنتظر سقوطها أكبر مما شهدناه خلال الأيام الماضية

قال الدكتور أسامة الظاهر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الري، إن كمّ الأمطار المنتظر سقوطها خلال اليومين المقبلين من المنتظر أن يكون أكبر ما شهدناه خلال الأيام الماضية، حيث إن عاصفة ترابية ومطرية قادمة من أوروبا بالشمال الغربي تتجه إلى السواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى شمال الصعيد وشبه جزيرة سيناء.

وأضاف "الظاهر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، على قناة "سي بي سي"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه من المتوقع أن يكون هناك أمطار في بعض محافظات الصعيد ستصل إلى 10 ملليمتر، ولكن كل ذلك ما زال قيد التوقع ومؤشرات أولية.