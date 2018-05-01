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الوطن

"الموانئ": الحركة طبيعية ولم تتأثر بالطقس

اليوم AM 03:32
كتب: هبه صبيح
"الموانئ": الحركة طبيعية ولم تتأثر بالطقس

صورة ارشيفية

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن حركة السفن بالموانئ طبيعية ولم تتأثر بالطقس السيء.

وأوضحت أن إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد مساء أمس 21 سفينة، فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين.

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتين وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة وهما السفينة SUN SHINE وجنسيتها توجو والتي يبلغ طولها 94 مترا والغاطس 6.8 متر، وذلك لتفريغ 4496 طنا رخام بالميناء والسفينة SEPOTENTIA وجنسيتها سنغافورة والتي يبلغ طولها 139 مترا والغاطس 6.4 متر، وذلك لتفريغ 160 طنا مهيئات بالميناء، ويتواجد على الأرصفة 3 سفن.

وجارٍ تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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