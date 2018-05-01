اﻷربعاء.. لقاء فكري بعنوان "مصر والاتحاد الأوروبي" بالدقي

تنظم مكتبة مصر العامة برئاسة السفير عبدالرؤوف الريدي، في الخامسة مساء الأربعاء 2 مايو، لقاء فكري بعنوان "مصر والاتحاد الأوروبي" يقدمه السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبحضور السفير عبدالرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة، والسفير عادل المليجي رئيس جمعية خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وتدور محاور اللقاء حول الركائز الفلسفية للعلاقات الدولية للاتحاد الأوروبي، وكذلك أسس علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر منذ مؤتمر مدريد للسلام 1991 بالإضافة إلى البعد الإقليمي للعلاقات بين الجانبين.