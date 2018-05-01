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الوطن

"تعليم القاهرة" تقرر طباعة شعار "خليك زي آدم" على شهادة درجات الطلاب

اليوم AM 03:36
كتب: وائل فايز
"تعليم القاهرة" تقرر طباعة شعار "خليك زي آدم" على شهادة درجات الطلاب

شعار حملة خليك زى أدم

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن حملة "خليك زي آدم" التي شهدتها العاصمة للتوعية بأهمية النظافة، من المقرر زيادة فاعليتها بعد فترة الامتحانات خلال شهر رمضان.

وأشار عطية في تصريحات إلى أنه ستطبع شعار ولوجو المبادرة على شهادات درجات الطلاب في نهاية العام الدراسي، وتنطلق خلال فترة الإجازة الصيفية حيث تُفعل من خلال برامج الأنشطة المختلفة للمديرية في المدارس والإدارات التعليمية من خلال النادي الصيفي ومراكز تنمية القدرات، ومعسكرات للطلبة.

وأشار إلى أن الحملة تعمل على غرس الوعي بأهمية النظافة والحث على السلوك الإيجابي والحفاظ على البيئة والارتقاء بالذوق العام وترشيد الاستهلاك وأيضا التراث العام.

وأشار إلى أن الإحصاءات الجامعية وفق إحصاء جامعة حلوان أكدت أن حملة "خليك زي آدم" من الحملات الأكثر تأثيرا وانتشارا.

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