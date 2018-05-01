بعد مغادرته "ON E".. حصاد عمرو أديب في "كل يوم" خلال عامين

بعد مرور عامين تقريبًا، من ظهوره على قناة "ON E"، لتقديم برنامج "كل يوم"، أعلن الإعلامي عمرو أديب، عن مغادرته القناة، منتصف شهر مايو الجاري، قائلًا: "حاسس إني أديت مهمتي كاملة، وخلصنا الانتخابات الرئاسية، والإدارة وافقت أني أمشي يوم 15 مايو".

استطاع "أديب" طوال عامين تقريبًا، تحقيق انفرادات متنوعة عبر برنامجه "كل يوم"، وتدشين مبادرات خيرية، وإطلاق حملات في مختلف المحافظات لمواجهة غلاء الأسعار، وكذلك دوره في تشجيع المنتجات المصرية، حيث صنع حالة مختلفة في برامج "التوك شو"، فضلًا عن منافسته للبرامج الأخرى.

يرصد "الوطن" في ذلك التقرير، أبرز المشاهد المختلفة التي صنعها "أديب"، على مدار عامين تقريبًا، وهم كالآتي:

1- مبادرات خيرية

فور ظهوره على قناة "ON E"، لتقديم برنامج "كل يوم"، في أكتوبر عام 2016، أطلق "أديب" العشرات من المبادرات الخيرية، التي تساعد فئات المجتمع في مواجهة الصعاب ومواجهة الغلاء، منها مبادرة "الشعب يأمر"، والذي دعا من خلالها الشركات والمؤسسات للاشتراك فيها، لتخفيف الأعباء على المواطنين، حيث استجابت له العديد من الشركات، وأعلنت تخفيض أسعار منتجاتها قرابة 20%.

لم يتوقف "أديب" عن إطلاق الحملات الخيرية، من آنٍ لآخر، عبر برنامجه، فقد ساهم بدوره الإعلامي، في الانتهاء من تطوير محطة سكك حديد أسوان، لاسيما بعد استياء السائحين من سوء أوضاعها، الأمر الذي استجاب له الرئيس على الفور حينها، ووجه اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالانتهاء من المحطة، في فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر، كما وصل الأمر إلى إطلاق حملات طبية وجمع تبرعات لدعم مستشفى "أبو الريش" للأطفال، وكذلك حملة خاصة بعنوان "مصر الدفيانة" وجمع خلالها مليون بطانية للأسر الفقيرة.

https://www.youtube.com/watch?v=8NexbKv-34I

2- حوارات حصرية

أجرى "أديب"، عشرات الحوارات الحصرية، مع مختلف الشخصيات التي آثارت جدلًا واسعًا، منهم رجل الأعمال حسين سالم، من إسبانيا، وحوار مع خالد حنفي، وزير التموين الأسبق، في أول ظهور له، آنذاك عقب أزمته الأخيرة، والسيدة "زبيدة" التي زعمت بعض المؤسسات الإعلامية بتعرضها للاختفاء القسري.

حوارات "أديب" لم تقتصر على الشخصيات السياسية فحسب، لكنه أجرى لقاءات مع شخصيات رياضية وفنية عالمية، منها كريستيانو رونالدو، وميسي، ونيمار، والفنانة ميريام فارس، ونانسي عجرم، وإليسا.

https://www.youtube.com/watch?v=8NexbKv-34I

2- مطبخ بشكل جديد

رغم تقديم "أديب" لبرنامج "توك شو"، إلا أنه يُقدم فقرة خاصة عن "المطبخ" بشكل أسبوعي، وقدّم خلالها شكلًا جديدًا من حيث المحتوى وطريقة العرض، فقد واجه برامج الطبخ التقليدية، من خلال استضافة بعض أصحاب المطاعم الشهيرة والظهور بأكلاتهم، حيث أحضر في إحدى الحلقات، ولأول مرة في البرامج التليفزيونية، "سيخ شاورما"، مداعبًا الجمهور خلالها: "كان طول عمري نفسي يبقى عندي سيخ شاورما.. ده بقى بتاعي لوحدي، مش بتاع حد.. عندي شاورما تكفي مصر كلها"، وكذك ظهور عربة كشري صغيرة داخل الاستديو، وكميات كبيرة من الرنجة والفسيخ.

https://www.youtube.com/watch?v=kKhbJCkDm2k