"دي ميديا" وكيل إعلاني لمجموعة قنوات الحياة

تعاقدت مجموعة قنوات الحياة مع شركة دي ميديا لكي تكون الوكيل الإعلاني لها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن القناة تستعد للانطلاق بثوب جديد خلال الفترة المقبلة.

شهد على توقيع العقد ياسر سليم رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات الحياة، وعمرو الليثي رئيس شبكة تليفزيون الحياة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي لشركة دي ميديا.

جدير بالذكر أنه في إطار مواكبة التطور الذي تسعى له المؤسسات الإعلامية الكبرى عين ياسر سليم كعضو منتدب ورئيس مجلس الإدارة لشبكة قنوات الحياة، حيث وضع خطة ضخمة لاستعادة نجاح وشهرة وريادة شبكة قنوات الحياة جاء تعيين ياسر سليم بعد تجاربه السابقة مع المؤسسات الإعلامية ونجاحه في استعادة السيطرة عليها وعودتها للمنافسة والتقدم في السوق الإعلامي المتغير بشكل مستمر.