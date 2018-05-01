تسجيل الدخول

الوطن

"دي ميديا" وكيل إعلاني لمجموعة قنوات الحياة

اليوم AM 01:49
كتب: أحمد حسين صوان
"دي ميديا" وكيل إعلاني لمجموعة قنوات الحياة

ياسر سليم يتوسط عمرو الفقي وعمرو الليثي

تعاقدت مجموعة قنوات الحياة مع شركة دي ميديا لكي تكون الوكيل الإعلاني لها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن القناة تستعد للانطلاق بثوب جديد خلال الفترة المقبلة.

شهد على توقيع العقد ياسر سليم رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات الحياة، وعمرو الليثي رئيس شبكة تليفزيون الحياة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي لشركة دي ميديا.

جدير بالذكر أنه في إطار مواكبة التطور الذي تسعى له المؤسسات الإعلامية الكبرى عين ياسر سليم كعضو منتدب ورئيس مجلس الإدارة لشبكة قنوات الحياة، حيث وضع خطة ضخمة لاستعادة نجاح وشهرة وريادة شبكة قنوات الحياة جاء تعيين ياسر سليم بعد تجاربه السابقة مع المؤسسات الإعلامية ونجاحه في استعادة السيطرة عليها وعودتها للمنافسة والتقدم في السوق الإعلامي المتغير بشكل مستمر.

أخبار متعلقة

الجيش الأفغاني يعلن استعادة السيطرة على عاصمة ولاية هلمند الجنوبية

الجيش الأفغاني يعلن استعادة السيطرة على عاصمة ولاية هلمند الجنوبية
أنباء عن استعادة القوات العراقية السيطرة على مطار الموصل بالكامل

أنباء عن استعادة القوات العراقية السيطرة على مطار الموصل بالكامل
عاجل| "الجيش الوطني الليبي" يعلن استعادة السيطرة على مناطق الهلال النفطي

عاجل| "الجيش الوطني الليبي" يعلن استعادة السيطرة على مناطق الهلال النفطي
قوات سوريا الديمقراطية تعلن استعادة السيطرة على عدد من القرى

قوات سوريا الديمقراطية تعلن استعادة السيطرة على عدد من القرى

التعليقات

كواليس صفقة «مرتضى» وتركي آل الشيخ لحل أزمة «السعيد»

أحدث الأخبار

3 مايو.. انطلاق مؤتمر اليوم الواحد بقصر ثقافة القليوبية

3 مايو.. انطلاق مؤتمر اليوم الواحد بقصر ثقافة القليوبية

بالفيديو| سعودي يأكل مع محمد صلاح 3 أيام دون أن يعرفه

بالفيديو| سعودي يأكل مع محمد صلاح 3 أيام دون أن يعرفه

محافظ دمياط يأمر ببدء توصيل كابلات "الفايبر" للمدارس لربطها بالإنترنت

محافظ دمياط يأمر ببدء توصيل كابلات "الفايبر" للمدارس لربطها بالإنترنت

"فوانيس الشرقاوي" تتحدى الصيني بضمان 3 سنوات: "معمول بضمير"

"فوانيس الشرقاوي" تتحدى الصيني بضمان 3 سنوات: "معمول بضمير"

"دي ميديا" وكيل إعلاني لمجموعة قنوات الحياة

"دي ميديا" وكيل إعلاني لمجموعة قنوات الحياة

اختيارات الوطن

نرمين عفيفى تكتب: «أنا واحدة من ناسه»

نرمين عفيفى تكتب: «أنا واحدة من ناسه»

محمد رمضان يكتب: سنة سادسة «معافرة»

محمد رمضان يكتب: سنة سادسة «معافرة»

سحر عزازى تكتب: حلم فتاة القرية الذى تحقق

سحر عزازى تكتب: حلم فتاة القرية الذى تحقق

أيمن صالح يكتب: رحلة مقدسة فى حياة «أبودبورة»

أيمن صالح يكتب: رحلة مقدسة فى حياة «أبودبورة»

الطقس في أسبوع.. "انخفاض الحرارة وسيول وحر وعاصفة ترابية"

الطقس في أسبوع.. "انخفاض الحرارة وسيول وحر وعاصفة ترابية"

الأكثر قراءة

عاجل