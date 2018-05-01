شريف باهر وروان السواح يغادران "راديو النيل"

علمت "الوطن" أن الفنان والإذاعي، شريف باهر، قد غادر إذاعة "نغم FM" -إحدى الإذاعات التابعة لشركة راديو النيل-، قبل أيام، حيث كان يُشارك في تقديم برنامج "كبر دماغك" مع الإذاعية دنيا صلاح عبدالله.

وقال مصدر من داخل "راديو النيل"، إن الإذاعية روان السواح، غادرت أيضًا محطة "95 FM"، والتي كانت تشارك الإذاعي تامر جابر، تقديم برنامج "صباحو شعبي"، وذلك قبل عودتها لقراءة نشرات الأخبار في إذاعة "نغم FM".

وغادرت الإذاعية هبة الهواري، منصبها كرئيس لإذاعة "95 FM"، مساء الإثنين، وكذلك مصطفى سعيد قد غادر منصبه كرئيس لإذاعة "نغم FM".