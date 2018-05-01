تسجيل الدخول

الوطن

شريف باهر وروان السواح يغادران "راديو النيل"

منذ 26 دقيقة
كتب: أحمد حسين صوان
شريف باهر وروان السواح يغادران "راديو النيل"

شريف باهر

علمت "الوطن" أن الفنان والإذاعي، شريف باهر، قد غادر إذاعة "نغم FM" -إحدى الإذاعات التابعة لشركة راديو النيل-، قبل أيام، حيث كان يُشارك في تقديم برنامج "كبر دماغك" مع الإذاعية دنيا صلاح عبدالله.

وقال مصدر من داخل "راديو النيل"، إن الإذاعية روان السواح، غادرت أيضًا محطة "95 FM"، والتي كانت تشارك الإذاعي تامر جابر، تقديم برنامج "صباحو شعبي"، وذلك قبل عودتها لقراءة نشرات الأخبار في إذاعة "نغم FM".

وغادرت الإذاعية هبة الهواري، منصبها كرئيس لإذاعة "95 FM"، مساء الإثنين، وكذلك مصطفى سعيد قد غادر منصبه كرئيس لإذاعة "نغم FM".

أخبار متعلقة

أسامة كمال يعلن انتهاء تعاقده مع "راديو النيل" وديا

أسامة كمال يعلن انتهاء تعاقده مع "راديو النيل" وديا
"راديو النيل" يتواصل مع "الوكالات " لتحديد مسلسلات رمضان

"راديو النيل" يتواصل مع "الوكالات " لتحديد مسلسلات رمضان
شيماء سيف وعلي ربيع ومحمود الليثي نجوم "راديو النيل" في رمضان

شيماء سيف وعلي ربيع ومحمود الليثي نجوم "راديو النيل" في رمضان
محمد نوار لـ"الوطن": طلبت إعفاء من رئاسة راديو النيل ولم تتم إقالتي

محمد نوار لـ"الوطن": طلبت إعفاء من رئاسة راديو النيل ولم تتم إقالتي

التعليقات

كواليس صفقة «مرتضى» وتركي آل الشيخ لحل أزمة «السعيد»

أحدث الأخبار

محطات في حياة "أديب".. حضور طاغٍ وابتعاد عن دائرة المنافسة

محطات في حياة "أديب".. حضور طاغٍ وابتعاد عن دائرة المنافسة

محافظ بورسعيد: عمال مصر شريك أساسي بمسيرة التنمية في مصر

محافظ بورسعيد: عمال مصر شريك أساسي بمسيرة التنمية في مصر

6 إعلاميين رحلوا عن قناة ON.. آخرهم عمرو أديب

6 إعلاميين رحلوا عن قناة ON.. آخرهم عمرو أديب

شريف باهر وروان السواح يغادران "راديو النيل"

شريف باهر وروان السواح يغادران "راديو النيل"

قنصل مصر في جدة: "التحقيقات أنصفت الحاجة سعدية"

قنصل مصر في جدة: "التحقيقات أنصفت الحاجة سعدية"

اختيارات الوطن

نرمين عفيفى تكتب: «أنا واحدة من ناسه»

نرمين عفيفى تكتب: «أنا واحدة من ناسه»

محمد رمضان يكتب: سنة سادسة «معافرة»

محمد رمضان يكتب: سنة سادسة «معافرة»

سحر عزازى تكتب: حلم فتاة القرية الذى تحقق

سحر عزازى تكتب: حلم فتاة القرية الذى تحقق

أيمن صالح يكتب: رحلة مقدسة فى حياة «أبودبورة»

أيمن صالح يكتب: رحلة مقدسة فى حياة «أبودبورة»

الطقس في أسبوع.. "انخفاض الحرارة وسيول وحر وعاصفة ترابية"

الطقس في أسبوع.. "انخفاض الحرارة وسيول وحر وعاصفة ترابية"

الأكثر قراءة

عاجل