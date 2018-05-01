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الوطن

المصيلحي: أوقفنا إضافة المواليد إلى بطاقات التموين منذ عام 2014

منذ 50 دقيقة
كتب: شريف سليمان
المصيلحي: أوقفنا إضافة المواليد إلى بطاقات التموين منذ عام 2014

الدكتور علي المصيلحي

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لن تصدر بطاقات تموين جديدة إلا للفئات الأكثر احتياجًا. 

وأضاف المصيلحي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "on e"، إنه لن يتم إصدار أي بطاقة تموين إلا لمن يصل مرتبهم إلى 1500 جنيه شهريًا. 

وتابع أنه تم وقف إضافة المواليد منذ عام 2014، لتيسير ضبط البيانات القديمة. 

وأردف أن 67 مليون مواطن يستفيد من منظومة التموين، مشددًا على أنه لا بد من تنقيح منظومة التموين لتوصيل الدعم إلى مستحقيه.

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