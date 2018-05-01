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الوطن

"الأوقاف" تنظم احتفالية بليلة النصف من شعبان في المنيا

منذ 48 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
"الأوقاف" تنظم احتفالية بليلة النصف من شعبان في المنيا

الاحتفال بليلة النصف من شعبان

شهد محمد عبدالفتاح سكرتير عام محافظة المنيا، نائبًا عن اللواء عصام البديوي المحافظ، احتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان والذي أقيم بمسجد سيدي أحمد الفولي بمدينة المنيا.

بدأ الاحتفال بتلاوة الذكر الحكيم، ثم كلمة للشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف، وتناول فضل ليلة النصف من شعبان في حياة المسلمين وأثر تحويل القبلة، استجابة لدعاء الرسول الكريم ومكانة البيت الحرام عند الرسول الكريم.

وحضر الاحتفال القيادات الشعبية والتنفيذية، وعددًا من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

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