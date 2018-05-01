تسجيل الدخول

الوطن

بالفيديو| وزير التموين: سنطور مصانع الزيت في مصر

منذ 48 دقيقة
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| وزير التموين: سنطور مصانع الزيت في مصر

الدكتور علي المصيلحي

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن شركتين أنشأ مصانع لعصر الزيوت، لافتًا إلى أن وزير الزراعة خصص بعض الأراضي لزراعة عباد الشمس.

وأضاف المصيلحي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "on e"، أنه سيتم تطوير مصانع الزيت، لزراعة الصويا وعباد الشمس بالإضافة إلى مصانع عصر الزيوت. 

وتابع أن وزارة الزراعة تخطط لزيادة المساحات المزروعة من القطن، لافتًا إلى أنه سيتم استخراج الزيوت منها، والتي تُعتبر من أجود انواع الزيوت، خاصةً أنها تتحمل درجات الحرارة العالية.

أخبار متعلقة

"التموين": طرح 7 آلاف طن لحوم مجمدة بـ60 جنيها للكيلو

"التموين": طرح 7 آلاف طن لحوم مجمدة بـ60 جنيها للكيلو
"التموين" تسيّر قافلة السلع الأسبوعية الثانية لسيناء اليوم

"التموين" تسيّر قافلة السلع الأسبوعية الثانية لسيناء اليوم
"التموين": ارتفاع معدلات توريد القمح للعام الجاري

"التموين": ارتفاع معدلات توريد القمح للعام الجاري
"التموين": استلام 1.4 مليون طن قمح في موسم التوريد

"التموين": استلام 1.4 مليون طن قمح في موسم التوريد
التموين: شراء 1.4 مليون طن قمح من المزارعين بـ5.5 مليار جنيه

التموين: شراء 1.4 مليون طن قمح من المزارعين بـ5.5 مليار جنيه
"التموين": إجراءات فورية ضد المتلاعبين في الأسعار خلال رمضان

"التموين": إجراءات فورية ضد المتلاعبين في الأسعار خلال رمضان
"التموين": صرف مقررات مايو التموينية بداية من الثلاثاء

"التموين": صرف مقررات مايو التموينية بداية من الثلاثاء

التعليقات

كواليس صفقة «مرتضى» وتركي آل الشيخ لحل أزمة «السعيد»

أحدث الأخبار

رئيس القطاع الديني بـ"الأوقاف": حذرنا من استخدام المنابر لأغراض سياسية

رئيس القطاع الديني بـ"الأوقاف": حذرنا من استخدام المنابر لأغراض سياسية

برلماني: لا يجوز للأم المغتصبة أن تجهض نفسها بعد تكون الجنين

برلماني: لا يجوز للأم المغتصبة أن تجهض نفسها بعد تكون الجنين

آمنة نصير مؤيدة إجهاض المغتصبة لنفسها: "تطهر من النجاسة"

آمنة نصير مؤيدة إجهاض المغتصبة لنفسها: "تطهر من النجاسة"

بالفيديو| برلماني: يجوز إجهاض الجنين المشوه

بالفيديو| برلماني: يجوز إجهاض الجنين المشوه

بالفيديو| مصور أفراح يروي تفاصيل تعرضه للاعتداء وسرقة متعلقاته الشخصية

بالفيديو| مصور أفراح يروي تفاصيل تعرضه للاعتداء وسرقة متعلقاته الشخصية

اختيارات الوطن

نرمين عفيفى تكتب: «أنا واحدة من ناسه»

نرمين عفيفى تكتب: «أنا واحدة من ناسه»

محمد رمضان يكتب: سنة سادسة «معافرة»

محمد رمضان يكتب: سنة سادسة «معافرة»

سحر عزازى تكتب: حلم فتاة القرية الذى تحقق

سحر عزازى تكتب: حلم فتاة القرية الذى تحقق

أيمن صالح يكتب: رحلة مقدسة فى حياة «أبودبورة»

أيمن صالح يكتب: رحلة مقدسة فى حياة «أبودبورة»

الطقس في أسبوع.. "انخفاض الحرارة وسيول وحر وعاصفة ترابية"

الطقس في أسبوع.. "انخفاض الحرارة وسيول وحر وعاصفة ترابية"

الأكثر قراءة

عاجل