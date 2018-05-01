بالفيديو| وزير التموين: سنطور مصانع الزيت في مصر

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن شركتين أنشأ مصانع لعصر الزيوت، لافتًا إلى أن وزير الزراعة خصص بعض الأراضي لزراعة عباد الشمس.

وأضاف المصيلحي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "on e"، أنه سيتم تطوير مصانع الزيت، لزراعة الصويا وعباد الشمس بالإضافة إلى مصانع عصر الزيوت.

وتابع أن وزارة الزراعة تخطط لزيادة المساحات المزروعة من القطن، لافتًا إلى أنه سيتم استخراج الزيوت منها، والتي تُعتبر من أجود انواع الزيوت، خاصةً أنها تتحمل درجات الحرارة العالية.