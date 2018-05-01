تسجيل الدخول

الوطن

3 أشخاص يقتلون عاملا لتجدد خصومة ثأرية بينهم في المنيا

منذ 45 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
3 أشخاص يقتلون عاملا لتجدد خصومة ثأرية بينهم في المنيا

صوره ارشيفية

انهال 3 أشخاص على عامل بالضرب والطعن بالأسلحة البيضاء، وذلك لتجدد خصومة ثأرية بينهم في مدينة المنيا.

تلقى مدير أمن المنيا اللواء ممدوح عبدالمنصف، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا، بتلقيه بلاغًا من المستشفى العام بوصول "حمادة .م"، 40 عامًا، عامل "جثة هامدة"، وانتقلت أجهزة الأمن إلى المستشفى وبسؤال شقيقه "رأفت"، 50 عامًا، عامل، اتهم 3 أشخاص بالتعدي على شقيقه بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء "السكاكين" بسبب خصومة ثأرية قديمة.

تحرر محضر بالواقعة، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهمين الثلاثة، وأُخطرت النيابة العامة لتُباشر التحقيقات.

أخبار متعلقة

الأنبا مكاريوس يؤجل لقائه مع خدام المنيا بسبب الأحوال الجوية

الأنبا مكاريوس يؤجل لقائه مع خدام المنيا بسبب الأحوال الجوية
غلق طريق "الشيخ فضل- رأس غارب" في المنيا بسبب الطقس السيئ

غلق طريق "الشيخ فضل- رأس غارب" في المنيا بسبب الطقس السيئ
تكريم طلاب أصدقاء البيئة بـ"زراعة المنيا" في احتفالية يوم اليتيم

تكريم طلاب أصدقاء البيئة بـ"زراعة المنيا" في احتفالية يوم اليتيم
"بالعلم والعمل تحيا مصر".. يوم اجتماعي في جامعة المنيا

"بالعلم والعمل تحيا مصر".. يوم اجتماعي في جامعة المنيا

التعليقات

كواليس صفقة «مرتضى» وتركي آل الشيخ لحل أزمة «السعيد»

أحدث الأخبار

رئيس القطاع الديني بـ"الأوقاف": حذرنا من استخدام المنابر لأغراض سياسية

رئيس القطاع الديني بـ"الأوقاف": حذرنا من استخدام المنابر لأغراض سياسية

برلماني: لا يجوز للأم المغتصبة أن تجهض نفسها بعد تكون الجنين

برلماني: لا يجوز للأم المغتصبة أن تجهض نفسها بعد تكون الجنين

آمنة نصير مؤيدة إجهاض المغتصبة لنفسها: "تطهر من النجاسة"

آمنة نصير مؤيدة إجهاض المغتصبة لنفسها: "تطهر من النجاسة"

بالفيديو| برلماني: يجوز إجهاض الجنين المشوه

بالفيديو| برلماني: يجوز إجهاض الجنين المشوه

بالفيديو| مصور أفراح يروي تفاصيل تعرضه للاعتداء وسرقة متعلقاته الشخصية

بالفيديو| مصور أفراح يروي تفاصيل تعرضه للاعتداء وسرقة متعلقاته الشخصية

اختيارات الوطن

نرمين عفيفى تكتب: «أنا واحدة من ناسه»

نرمين عفيفى تكتب: «أنا واحدة من ناسه»

محمد رمضان يكتب: سنة سادسة «معافرة»

محمد رمضان يكتب: سنة سادسة «معافرة»

سحر عزازى تكتب: حلم فتاة القرية الذى تحقق

سحر عزازى تكتب: حلم فتاة القرية الذى تحقق

أيمن صالح يكتب: رحلة مقدسة فى حياة «أبودبورة»

أيمن صالح يكتب: رحلة مقدسة فى حياة «أبودبورة»

الطقس في أسبوع.. "انخفاض الحرارة وسيول وحر وعاصفة ترابية"

الطقس في أسبوع.. "انخفاض الحرارة وسيول وحر وعاصفة ترابية"

الأكثر قراءة

عاجل