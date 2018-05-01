3 أشخاص يقتلون عاملا لتجدد خصومة ثأرية بينهم في المنيا

انهال 3 أشخاص على عامل بالضرب والطعن بالأسلحة البيضاء، وذلك لتجدد خصومة ثأرية بينهم في مدينة المنيا.

تلقى مدير أمن المنيا اللواء ممدوح عبدالمنصف، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا، بتلقيه بلاغًا من المستشفى العام بوصول "حمادة .م"، 40 عامًا، عامل "جثة هامدة"، وانتقلت أجهزة الأمن إلى المستشفى وبسؤال شقيقه "رأفت"، 50 عامًا، عامل، اتهم 3 أشخاص بالتعدي على شقيقه بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء "السكاكين" بسبب خصومة ثأرية قديمة.

تحرر محضر بالواقعة، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهمين الثلاثة، وأُخطرت النيابة العامة لتُباشر التحقيقات.