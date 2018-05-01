ضبط شخصين يسرقان تليفونات محمولة من مواطنين بالمنيا

ألقت أجهزة الأمن في المنيا، القبض على شخصين كونا تشكيلًا عصابيًا لسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة.

تلقى اللواء ممدوح عبدالمُنصف مُدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ملوي، بتلقيه عدة بلاغات بقيام كلًا من "هشام.م. س"، 28 عامًا، عاطل والسابق اتهامة في 8 قضايا متنوعة "سرقة - سلاح لبيض – سلاح ناري"، و"السيد. ع. م"، 29 عامًا، عاطل السابق اتهامة في 2 قضية "هتك عرض – سرقة هاتف"، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات وخطف الهواتف المحمولة من المارة حال سيرهم بالطريق العام مُتخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وتبين أنّ المُتهمين معروفٌ عنهما سرقتهم للهواتف المحمولة، وبتقنين الإجراءات ضبطا أثناء سرقتهما هاتف محمول من أحد الأشخاص، وبمواجهتهما بما جاء بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أقرا بصحتها وأنهما ارتكبا 8 وقائع مُماثلة، وباعوا الهواتف المحمولة المستولى عليها لكل من: "أحمد. ج. م"، 32 سنة، السابق اتهامة في قضيتين "سرقة - ضرب"، و"محمود. ج. م"، 30 عامًا، و"محمد. ر. ش"، 35 عامًا، "جميعهم أصحاب محلات لبيع الهواتف"، وضُبطوا بحيازتهم 17 هاتف محمول، وأكدوا علمهم بأنها من مُتحصلات سرقات، وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها.