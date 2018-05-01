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الوطن

ختام الدورة التثقيفية الـ65 بمديرية أمن المنيا

منذ 38 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
ختام الدورة التثقيفية الـ65 بمديرية أمن المنيا

ختام دورة تثقيفية بمديرية امن المنيا

شهد اللواءان ممدوح عبدالمنصف مدير أمن المنيا، ونائبه مجدي عامر، ختام الدورة التثقيفية رقم 65 لتنمية مهارات رجال الشرطة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية.

وأكد مدير الأمن على احترام حقوق الإنسان، وحسن معاملة المواطنين، والتحلي بالقيم والمثل الانضباطية والأخلاقية والحفاظ على هيبة جهاز الشرطة بالتفاني في العمل وتنفيذ الرسالة الأمنية في صورتها المثلى.

وطالب عبدالمنصف بفتح قنوات اتصال مع المواطنين وسرعة إنجاز عملهم لكسب ثقتهم وصولا للتعاون المشترك مع الجهاز لإثراء الرسالة الأمنية، والالتزام بالمهام الواردة بخطط التأمين، ومراعاة قواعد التأمين الذاتي واليقظة التامة في الخدمات، والقواعد والضوابط المنظمة لحمل واستخدام السلاح، وتحقيق التواجد الأمني الفعال لمنع وقوع الجريمة والذي يعد أحد أهم الأدوار الأمنية المنوطة بالجهاز، والالتزام بالقانون وأن يقدم الجهاز وأبنائه المثل والقدوة.

وأكد مدير الأمن على تنفيذ سياسة الوزارة في تعظيم جهود المتميزين والتصدي الحاسم للمخالفين، والاهتمام بالرعاية الخاصة التي توليها الوزارة لأبنائها في المجالات الصحية والاجتماعية.

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