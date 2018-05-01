بالفيديو| متحدث "الوزراء" يكشف استعدادات الحكومة للتعامل مع العاصفة

قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات للتعامل مع العاصفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن وزارة الري نفذت عدد من السدود والمشروعات لحماية القرى من السيول، وصلت تكلفتها إلى 6 مليارات جنيه.

وتابع أن رئيس الوزراء طلب 8 فرق للتدخل للتعامل مع الأزمات المختلفة، لافتًا إلى وجود غرف طوارئ في كل المحافظات، بالإضافة إلى غرف أزمات تجمع المحافظات المتجاورة لتبادل المعلومات والخبرات وتوجيه بعض المعدات الفنية من محافظة إلى أخرى، وفتح وغلق الطرق المؤدية إليها، لتجنب المشكلات.