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الوطن

مدير أمن المنيا يتفقد دير جبل الطير بسمالوط

منذ 35 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
مدير أمن المنيا يتفقد دير جبل الطير بسمالوط

مدير امن المنيا

تفقد اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب مدير أمن المنيا، جميع الطرق والمدقات المؤدية لقرية دير جبل الطير التابعة لمركز شرطة سمالوط شرق، وذلك استعدادًا للتجهيزات الأمنية قبيل الاحتفال بمولد السيدة العذراء، ووضع الخطط الأمنية الملائمة والخدمات "نظامية- بحثية" والتمركزات الأمنية لإحكام السيطرة على المداخل والمخارج المؤدية لمكان الاحتفال المقرر 10 مايو الجاري.

شملت الجولة تفقد الأماكن التي سيقام بها الاحتفال ووجَّه مدير الأمن بوضع بوابات الكترونية لكافة المداخل المؤدية للدير وتخصيص سيارات إطفاء طوال فترة الاحتفال المقرر أن تبدء يوم 10 مايو وتستمر لمدة أسبوع.

يشار أن الاحتفالات تقام خلال شهر مايو من كل عام، وتشهد توافد آلاف المواطنين من كافة أرجاء المحافظة مسلمين وأقباط، إحياءً لذكرى رحلة مرور العائلة المقدسة بأرض مصر وعبورها بمنطقة جبل الطير واختبائها داخل مغارة في بطن الجبل، أقيمت عليها كنيسة أثرية كبيرة عقب ذلك.

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