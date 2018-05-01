السيطرة على حريق بجوار جامعة الأزهر بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط من السيطرة على حريق نشب في منطقة الرحاب بجوار سور جامعة الأزهر بأسيوط دون وقوع خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بمنطقة الأزهر بنشوب حريق بمنطقة الرحاب وانتقاله بين الأشجار والنخيل بجوار سور جامعة الأزهر فرع أسيوط بميدان أسماء الله الحسنى.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة وسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع ضحايا بشرية.

وكلفت المباحث بالتحري لمعرفة أسباب الحريق وتم تحرير اللازم بالواقعة وجارٍ حصر الخسائر واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.