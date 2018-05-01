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الوطن

تفاصيل طعن أميني شرطة على يد مختل عقليا في الجمالية

اليوم AM 09:22
كتب: خالد فهمي
تفاصيل طعن أميني شرطة على يد مختل عقليا في الجمالية

طعن - أرشيفية

قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة إنه في ساعة متأخرة من مساء أمس وأثناء قيام 4 أمناء شرطة بتفقد الحالة الأمنية في محيط مسجد الحسين بدائرة قسم شرطة الجمالية، طعن أحد الأشخاص أميني شرطة بسلاح أبيض كان بحوزته محدثا بهما إصابات سطحية.

وعلى الفور تمكن باقي أفراد القوة من السيطرة عليه وضبطه، وتبين أنه يدعى أمير عبد الحميد محمد الجبالي (42 عاما، ومقيم المحلة) وسبق اتهامه في قضيتي إحداث عاهة ومحكوم عليه غيابيا بالسجن 3 سنوات.

وأضاف المصدر أنه بالفحص تبين أنه مضطرب نفسيا ويعاني من مرض نفسي، وبسؤال أهالي المنطقة أكدوا أنه متواجد باستمرار في محيط مسجد الحسين منذ فترة وأنه يعاني من مرض نفسي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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